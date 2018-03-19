ABD, daha önce beşinci nesil bir savaş uçağını aktif hizmete alan ilk ülke olmuştu. Çin, aynı uçağı aktif eden ikinci ülke olarak adeta ABD’ye meydan okudu. Küresel bir güç olma konusunda adım atan Çin’in bu hamlesine ABD’nin nasıl yanıt vereceği de merak konusu oldu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, bir açıklama yaparak, Şubat ayı başında yeni geliştirilen J-20 savaş uçağının hizmete girdiğini duyurdu. J-20, Chengdu Aerospace Corporation (CAC) tarafından üretilirken, geliştirme programlarına ise 1990’lı yılların sonunda başlandı. Beşinci nesil bir savaş uçağı olarak tanımlanan J-20, yetenekler itibari ile gözlemcilerden tam not aldı.

İLK KEZ ABD KULLANMIŞTI

Beşinci nesil savaş uçağını ilk kez aktif hizmete alan ülke ABD olmuştu. Çin, ikinci ülke olarak dünyada da süper güç olma yolunda ilerlediğini gösterdi. Son 20 yılda askeri modernizasyon hamlelerine büyük bir ivme kazandıran Çin’in bu yeni uçağı, adeta ABD’ye bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

ASKERİ ALANDA BİR ÇOK ÇALIŞMA YAPILIYOR

Giderek gelişen bir ülke olan Çin, her geçen gün bilim ve teknoloji alanında yeni ilerlemeler kaydediyor ve tedarik ve modernizasyon projelerini geliştiriyor. Çin’in yeni uçağı, aynı zamanda askeri alanda ilerleyen zamanlarda gelecek yeni hamlelerin de ipucu olma özelliğini taşıyor.

RUSYA’DAN ALIM YAPMAYA DA DEVAM EDİYOR

Çin, kendi özgün tasarımları ve projeleri üzerinde çalışmaya devam etse de 1990’lı yıllardan bu yana Rusya ile iş birliğine de devam ediyor. Çin’in Rusya’dan büyük miktarlarda modern muharip uçağı ve bunların üretilmesi için teknoloji de transfer ettiği biliniyor.