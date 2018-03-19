Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda, yakalanan Kaliforniyum isimli madde, bugün en çok merak edilenler arasına girdi. Dünyanın en pahalı 2. maddesi olarak bilinen kaliforniyumun gramı 4 milyon dolardan satılıyor. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi. Peki, Kaliforniyum nedir, ne için kullanılır, neden bu kadar pahalı?

Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda 70 Milyon doların üzerinde değeri olduğu öğrenilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

YAKALANAN MADDENİN DEĞERİ 70 MİLYON DOLAR

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik bugün operasyon düzenledi. Grubun içerisinde bulunduğu araç, Pursaklar ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinde değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu öğrenilen "kaliforniyum" maddesi bulundu.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SORGUDA

Operasyonda, şebeke üyesi oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorguya alınan 4 kişinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları belirtildi.

KALİFORNİYUM NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Gramı yaklaşık 4 milyon dolardan satılan Kaliforniyum maddesi, dünyada en pahalı 2. madde olarak biliniyor. Kaliforniyum maddesi, doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olarak tanımlanıyor. Kaliforniya Üniversitesi, tarafından ilk kez 1950 yılının Şubat ayında üretilen madde, adını da buradan aldı. Dünyada sadece ABD ve Rusya’da üretilen bu madde, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan nadir bir nükleer madde olma özelliği taşıyor.