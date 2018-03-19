Adnan Oktar’ın gözde kediciklerinden biri olarak gösterilen Ceylan Özgül’ün ortaya çıkan son görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde gözde kedicik Ceylan Özgül’ün terlik ve geceliğiyle kaçtığı anlar yer alırken bu görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Adnan Oktar’ın yanındaki kedicikler arasında olan ve kamuoyu tarafından en çok tanınan kediciklerden olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve üzerinde gecelikle kaçtığı ana ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADA ÇARPICI PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

Sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla da dikkat çeken Ceylan Özgül, yaptığı tüm paylaşımlarda, Adnan Oktar’ın yanında kendiyle ilgili hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek yıllar önce değişen Türk Lirasını ahi tanımadığını söylemişti.

GECELİK VE TERLİKLE KAÇTI

Ceylan Özgül’ün kameralara yansıyan görüntüleri çok konuşulurken kameralardaki görüntülerde, gözde kedicik Ceylan Özgül’ün ayağında terlik ve üzerinde pijamayla koşar adımlarla Adnan Oktar’ın evinden ayrıldığı görülüyor. Ancak bu görüntüler sonrasında Ceylan Özgür’ün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Özgül, ‘Şeytanın hilesi zayıftır’ yazdığı paylaşımında, ‘Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla açık kameralarla kaydedecekler. AVM’lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar.’ şeklinde bir not düştü. Öte yandan Ceylan Özgül’ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ortaya attığı iddialara Adnan Oktar’ın kediciklerinden biri olan Tülay Kumaşçı’dan yalanlama geldi. Kumaşçı, Ceylan Özgül’ün söylediklerinin doğru olmadığını ve daha 1 yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini öne sürdü.

Haber Kaynağı - Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com