Uzmanlar, son zamanlarda bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Mavi Balina oyunundaki tehlikenin ardından korkunç bir haber de ABD’den geldi. ABD’de 9 yaşındaki bir erkek çocuğu, bilgisayar oyunu yüzünden tartıştığı 13 yaşındaki ablasını vurarak öldürdü.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan Pazar günü yaşanan korkunç olayda, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu, oyun kumandasını vermeyen 13 yaşındaki ablasını silahla vurarak öldürdü.

KÜÇÜK KIZ BAŞINDAN VURULDU

Alınan bilgilere göre, ablasına arkadan ateş eden çocuk, küçük kızı başından vurdu. Merminin beynine isabet etmesi sonucu kız olay yerinde hayatını kaybetti. O sırada, annenin başka odada diğer çocuklarına yemek yerdirdiği öğrenilirken, 9 yaşındaki çocuğun silaha nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

"VİDEO OYUNLARINDA YA DA TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Yaşanan trajik olay hakkında Şerif Cecil Cantrell yerel basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, "Video oyunlarında ya da televizyonda gördüğünü sanıyorum. Gerçekten yaptığının sonuçlarının ne olacağını bildiğinden çok emin değilim. Buna bir cevap veremem. Bildiğim tek şey bunun bir trajedi olduğu" ifadelerini kullandı. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen Şerif, silahın nasıl elde edildiğinin polis tarafından araştırıldığını ve 9 yaşındaki çocuğa nasıl bir ceza verileceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.