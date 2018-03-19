NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten gelen son açıklamada, Rusya hedef alındı. ‘Rusya bizi bölmeye devam edecek’ diyen Stoltenberg, ‘Ancak NATO müttefikleri birlik olmaya devam edecek’ ifadelerinde bulundu.

NATO’nun Genel Sekreteri olan Jens Stoltenberg, Rusya’yı hedef alarak çok sert açıklamalarda bulundu. ‘Rusya bizi bölmeye devam edecek’ diyen Stoltenberg, ‘Ancak NATO müttefikleri birlik olarak durmaya devam ediyor’ diyerek flaş bir açıklamada bulundu.

NATO KARARGAHINDA BASIN TOPLANTISI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Brüksel’de yer alan NATO karargahında basın toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede kritik konuların ele alındığı belirtilirken özellikle Skripal’ı hedef alan saldırıyla ilgili görüşme yapıldığı ve bu saldırının insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlık olduğuna ve Uluslararası hukuk ve kurallarının da ihlal edildiğine değinildi.

KİMYASAL SİLAHLARI YASAKLAMA ÇAĞRISI

Öte yandan NATO müttefiklerinin tamamının da saldırıyı kınadığı söylenirken açılan soruşturmaya yönelik destek vermeye hazır oldukları da belirtildi. Aynı zamanda kimyasal silahların yasaklanması içinde çağrıda bulunuldu.

‘RUSYA BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR’

‘Rusya bizi bölmeye çalışıyor’ diyen Genel Sekreter Stoltanberg, NATO müttefiklerinin birlik olmaya devam ettiğini ve İngiltere’yle de dayanışma içinde olunduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’da Rusya’nın son dönemlerde aldığı kararların Uluslararası kuralları ihlal ettiğini söyledi.