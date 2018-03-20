ABD’den gelen bir açıklamada, Afrin bölgesindeki Kürtlerin Türk askerinden çekindiği için kaçtı demişti. Türkiye’den ABD’den gelen bu skandal açıklamaya jet gibi yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD harekatın amacını idrak edemedi’ ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ABD’den gelen Afrin açıklamasına jet hızıyla yanıt geldi. Bakanlıktan gelen açıklamada, ABD’nin Afrin harekatının amacını hala idrak edemediği ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yine ABD’den gelen Afrin harekatının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiği iddialarının da kesinlikle temelsiz olduğu belirtildi.

‘TERÖRLE MÜCADELE HAREKATIDIR’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden Türkiye’ye yönelik yapılan son açıklamalarda yine skandal ifadeler kullanıldı. Gelen skandal açıklamalara Türkiye’den jet hızıyla bir yanıt geldi ve ABD makamlarının Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı harekatının anlam ve amacını hala idrak edemedikleri belirtildi. Harekatta bölgedeki sivillerin kesinlikle hedef alınmadığı ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğu ifadelerinin harekatın başından beri dile getirildiği öğrenildi. Ayrıca yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekatında sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı ve zarar gören sivil halka gerekli olan tüm insani yardımların sağlandığı da aktarıldı.

DEAŞ’LA MÜCADELEYE ZARAR VERECEĞİ İDDİALARI

Öte yandan yine ABD’den gelen harekatın DEAŞ’la mücadeleye zarar vereceği iddiaları içinde bu iddiaların tamamen temelsiz olduğu belirtildi. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşımın terörist bir gruba karşı başka bir terör örgütünün kullanılması olduğu ifadeleri kullanıldı.