TV8 ekranlarında fırtına gibi esen Survivor 2018'de yine heyecan doruktaydı. Hem eleme heyecanı hem de Türkiye-Yunanistan karşılaşmasında nefesler tutuldu. Peki, Türkiye-Yunanistan oyununu kazanan taraf kim oldu? Survivor 2018 son eleme konseyinde gönüllüler takımından hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının en sevilen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2018'de yine heyecan ve aksiyon peş peşe yaşandı. Hem Türkiye-Yunanistan arasında oynanan oyunun heyecanı hem de gönüllüler takımında yaşanan eleme heyecanu izleyenleri ekrana kilitledi.

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE-YUNANİSTAN KARŞILAŞMASINDA HEYECAN DORUKTAYDI

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2018 sezonunda aldığı kararlar içinde Türk takımı ile Rumen ve Yunanistan takımları arasında yapılacak karşılaşmalar yer aldı. Şimdiye kadar bu oyunlara çıkan takım hep All Star tkımı olurken son yapılan yarıştada All Star Yunan takımının karşısına geçti. Kıran kırana geçen mücadelede, Türkiye ve Yunanistan yarışı hep ucu ucuna getirse de Hilmicem ve Sema'nın son çıktığı bayrak yarışında kazanan taraf Türkiye oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN HANGİ İSİM ELENDİ?

Survivor 2018'de son oynanan dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmış ve gönüllüler takımı yeniden takımlarında elenmeleri için isimler çıkartmıştı. Gönüllüler takımı arasında elenmesi için en çok yazılan isim ilk olarak İpek olurken bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan'ın söylediği Ramazan 2., performans birincisi olan Funda'nın söylediği Birsen ise 3. elenme adayı olarak çıkarılmıştı. Survivor 2018'in yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı gönderilen SMS'ler sonrasında bu 3 yarışmacı arasında en az oyu alarak elenen ismi açıkladı. Gönüllüler takımından elenen isim İpek oldu. İpek son oynadığı oyunda kötü bir kaza geçirmiş ve burnuna aldığı darbe sonucunda hastaneye kaldırılmıştı. Ada knseyine katılan İpek'in sağlık durumu iyi görünürken Survivor 2018 macerasına oynadığı son oyunda geçirdiği sakatlıkla veda etti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com