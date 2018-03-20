Türkiye’de binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve daha sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın her şeyi bir bir anlattı. Sıla Aydın, ifadesinde Mehmet Aydın’ın sadece Türkiye’de değil, ABD ve Almanya'da da dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.

Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın, eşinin Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai'de de yatırımcıları olduğunu söyledi. Sıla Aydın ifadesinde bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de de bir şirket kurduğunu belirterek, süreli Uruguay vatandaşlığı aldığını ve orada da mallarının olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.

1000 – 2000 KADAR BİTCOİN MAKİNESİ VAR

Sıla Aydın ifadesinde, eşinin Akhisar’da kurduğu tesiste 1000, 2000 kadar bitcoin makinası olduğunu ve bu makineler için yurt dışında birine yüklü miktarda para ödediğini söyledi. Mehmet Aydın’ın o dönemde Bitcoin üretimine ihtiyacı olduğunu söyleyen Sıla Aydın, şirket adına eksik görülen paraların Bitcoin üretimi ile telafi edildiğini dile getirdi.

SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL

Eşinin Dubai ile de bağlantısı olduğunu ve burada kurduğu şirketin yüzde 30’unu kendi adına, yüzde 70’ini de şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K'nın oğlu Ü.K'nın üzerine yaptığını söyleyen Sıla Aydın, aynı zamanda Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai'de de yatırımcılar bulunduğunu dile getirdi. Bu yatırımcılara kendini güçlü göstermek adına buralarda da şirketler kurduklarını söyleyen Aydın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurulduğunu söyledi. Eşi ile en son 3 Ocak tarihinde İstanbul’da görüştüğünü söyleyen Sıla Aydın, boşanma aşamasında olduklarını ve bu nedenle de eşinin Uruguay'da süreli vatandaşlık aldığını sonradan öğrendiğini anlattı.