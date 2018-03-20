Son dakika haberi! Türk askeri ve ÖSO tarafından 18 Mart tarihinde kontrolün sağlandığı Afrin ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesi ile giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, 18 Mart tarihinde PYD/PKK terör örgütünün Afrin kent merkezinden temizlenmesi ile başarıyla sonuçlanmıştı. Operasyonun tamamlanmasından 3 gün sonra, Mehmetçik Afrin’de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik gerekçesi ile Afrin kent merkezine giriş ve çıkışlar, Türk askeri tarafından kapatıldı.

MAYIN VE PATLAYICI ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Özel timler, Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin ardından mayın ve patlayıcı arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Siviller de evlerine geri dönmek istiyor, ancak Mehmetçik güvenlik nedeniyle sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kent merkezine girişine izin vermiyor. Evlerine dönmek için gelen siviller ise yakınlardaki köylere gidiyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunun başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi. Erdoğan, şu anda 3647 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SİVİLLER İÇİN TAMAMEN TEMİZLENECEK

Afrin’e yönelik operasyonun ilk aşaması 18 Mart tarihinde tamamlandı. Ancak, Türk askerinin henüz Afrin’de işi bitmedi. İlçede saklanan teröristin kalıp kalmadığı, mayın ve patlayıcı bulunup bulunmadığı konusunda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bölgeden patlayıcılar temizlenene kadar Afrin’e sivillerin girişine izin verilmeyecek.