Bursa’da bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan A.K, kız öğrencilerini odasına çağırıp kimin bakir olup olmadığını sordu ve bunun yanı sıra bazı öğrencilerine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Bursa’da mide bulandıran bir olay yaşandı. Bursa’da bulunan bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan evli ve de 2 çocuğu olan A.K, belirtilen iddialara göre bazı günlerde kız öğrencileri odasına çağırıp onlara hangi arkadaşlarının bakire olup olmadığını sordu. Bunun yanı sıra daha sonra ise bazı öğrencileri ile mesajlaşıp onlarla cinsel içerikli sohbetler ettiği de iddia edildi.

KIZLARIN KAVGASI ORTAYA ÇIKARDI

Müdür hakkında bu iddialar ise ız öğrencilerin kavgası sonrasında ortaya çıktı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan kızlardan bir tanesi arkadaşına, müdür yardımcısı ile cinsel içerikli sohbetler yaptığını bildiğini ve durumu okul idaresine bildireceğini söyledi. Okul idaresi ise bu konuyu duyunca, müdür yardımcısı hemen müdahale etti ve olayın kapatılmasını istediği ve bu konuda da öğrencilere uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Yaşanılan olay ise Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarılınca olay hakkında hemen soruşturma başlatıldı ve müdür yardımcısı A.K, görevinden açığa alındı. Olay için görevlendirilen müfettişlerin ise A.K’nin öğrencileri ile yazışmalarını ve onlara karşı tavrını başladığı öğrenildi.