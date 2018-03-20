Ben( Nevüs), deriye renk veren melanin pigmentlerini üreten hücrelerin açığa çıkmasıyla oluşan deri lezyonları olarak tanımlanır. Benler, doğuştan veya sonradan olabilir. Sonradan oluşan benler çoğunlukla ultraviyole ışınların etkisiyle oluşurlar ve kahverengi kırmızı hatta mavi renkte bile olabilirler.

Ben Sağlığa Zararlı Mıdır?

Vücudumuzdaki bütün benler sağlık için tehdit oluşturmazlar. Kanser riski oluşturan benler daha çok konjenital kökenli olan benlerdir. Yeni doğanlarda görülen büyük çaptaki benler, doktor kontrolünde olmalı ve gerektiğinde aldırılmalıdır.

Yetişkinlikte görülen benlerde aynı şekilde dikkatle izlenmelidir. Daha sonradan güneşin etkisiyle veya yaşın ilerlemesiyle ortay acıkan benlere sıradan benler adı verilir. Sıradan benlerin çoğunluğu kanser yapmaz fakat güneş ışınlarına maruz kalma veya genetik faktörlerinde etkisiyle kansere sebep olabilirler. Bu yüzden benler gelişim ve değişimleri açısından gözlem altında tutulmalıdır.

Melanom Gelişen Ben Nasıl Anlaşılır?

Vücudunuzdaki benlerin herhangi birinde, renk değişikliği meydana geldiyse en yakın zamanda bir doktora başvurun. Ayrıca benler zaman içerisinde büyüyüp küçülebilirler. Bu boyut değişiklikle masum olabildiği gibi kanser başlangıcı da olabilirler. Kanser yapan benlerde, kaşıntı, kabuklanma veya sertleşme gözlenir.

Bu belirtiler, ABCD kuralı adı verilen bir sistematik altında birleştirilmiştir. Bu kuralın bileşenlerinden bir kısmını taşıyan benlere displatik ben denir. Bu tür benlerde melanom gelişme riski diğerlerine göre çok daha fazladır. Displatik ben taşıyan kişilerin doktor gözetiminde olması önerilir

A: Asimetri (benin bir yarısı diğer yarısına benzemiyorsa; renk ve/veya şekil olarak)

B: Border (benin sınırlarının düzensiz olma­sı; girintili çıkıntılı olması)

C: Color (benin renginin homojen olmama­sı; kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlasının bir arada bulunması; alacalı görünüm)

D: Diameter (ben çapının 6mm.den büyük olması; kabaca silgili kurşun kalemden büyük bir ben) ABCD kuralındaki maddelerden herhangi biri veya birkaçının bulunması kişinin bir cilt hastalıkları uzmanına (dermatolog) baş­vurmasını gerektirir. Bir benin hiçbir darbeye maruz kalmaksızın kanaması veya üzerinde yara açılması, hızla değişim gös­termesi benin bir dermatolog tarafından görülmesini gerektiren özelliklerdir.

Melanom riskini Arttıran Durumlar Nelerdir?

Benlerin vücutta sayıca fazlalığı,

Displatik ben varlığı

Solaryuma girmek,

Güneş yanıkları

Bağışıklık sitemini etkileyen ilaçlar kullanmak, gibi durumlar melanom riskini arttıran durumlardır.

Ben Aldırma

Benlerin aldırılması konusunda çoğunlukla iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi, doktor tarafından riskli olduğu tespit edilen benlerdir. Bu tür benlerin en kısa zamanda aldırılması gerekmektedir. İkinci seçenek ise, kişilerin estetik açıda kendi rahatsız hissetmesidir. Bu tarzdaki benler ise daha çok yüz bölgesinde bulunan benlerdir ve kişiler bu benlerden bir an önce kurtulmak isterler.

Ben Aldırma Yöntemleri Nelerdir?

Cerrahi Tedavi Yöntemi

Krioterapi

Buharlaştırma Yöntemi

Lazer Yöntemi

Radyo Frekans Yöntemi

Bu yöntemler içerisinde en az iz bırakan yöntem lazer yöntemidir. Lazer yalnızca kabarık olmayan ve renkli benler için geçerli bir yöntemdir. Kabarık benler için ise ene ideal yöntem buharlaştırma yöntemidir.