İstanbul’un Pendik semtinde denizde yüzen bir cesedi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkartmak istedi. Ancak etkili olan lodos yüzünden ceset saatler süren çalışmalar sonrasında güçlükle çıkartılabildi. İşte detaylar…

İstanbul’un Pendik semtinde sahil kenarında yürüyen vatandaşlar büyük bir şoka uğradı ve denizde bir ceset olduğunu gördüler. Daha sonra da hemen durumu polise bildirdiler. Alınan ihbar sonrasında ise çok sayıda polis ve deniz polisi 15 Temmuz Şehitler Cami’nin karşısında bulunan cesedi çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak deniz polisi ekipleri lodosun çok etkili olmasından dolayı ve denizin çok dalgalı olmasından dolayı cesedi bir türlü denizden çıkartamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ DE OPERASYONA KATILDI

Deniz polisinin dalgalardan ve lodostan dolayı cesedi denizden çıkartamayınca, cesedin karadan çıkartılmasına karar verildi ve bölgeye itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri ise polis ekipleri ile beraber karadan müdahale ederek cesedi çıkartmak istedi fakat denizdeki dalgalardan dolayı sürekli hareket eden ceset karadan yapılan müdahale ile de çıkartılmadı. Daha sonra ise olay yerine dalgıçlar çağırıldı.

Hem denizden yapılan müdahale ile hem de karadan yapılan müdahale ile lodostan ve dalgalardan dolayı ceset çıkartılamayınca, ekipler bir süre cesedi izlemek zorunda kaldı. Daha sonra olay yerine gelen dalgıçlar ise güçlükle cesedi denizden çıkarttı ve ceset kimlik tespiti için Adli Tıp’a gönderildi.

Olaya ilişkin de soruşturma başladı.