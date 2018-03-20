Star TV ekranlarında hafta içi her gün Canlı olarak yayınlanan ve Balçiçek İlter’in sunumuyla ekranlara gelen programda eski çalıştığı özel hastaneyle ilgili itiraflarda bulunan hasta bakıcı anlattıklarıyla şoka uğrattı.

Star TV’nin hafta içi her gün ekranlara gelen ‘Olay Yeri’ programında canlı yayında gelen itiraf herkesi dumura uğrattı. Balçiçek İlter’in sunumuyla ekranlara gelen programda canlı yayına katılan eski bir hasta bakıcı itiraflarıyla şaşkına çevirdi.

BEBEĞİN TECAVÜZE UĞRADIĞINI BEZİNİ DEĞİŞTİRİRKEN FARK ETMİŞ

Canlı yayına katılan 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B isimli kadın İstanbul Bakırköy’de yer alan bir özel hastanede çalıştığı 2017 döneminde hastaneye 20 aylık H.K isimli bir kız bebek getirildiğini ve bebeğin solunum yetmezliği rahatsızlığı olduğunu söyledi. Ailesi tarafından hastaneye getirilen kız bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördüğünü iddia eden hasta bakıcı T.B, durumu doktorlara bildirdiğini ve doktorların yaptığı muayene sonucunda bebeğin kronikleşmiş tecavüz vakası yaşadığını belirlediğini söyledi.

DOKTORLAR POLİSE BİLDİRMEDİ

Durumu doktorlara bildirdiğini ve doktorların muayenesi sonucunda bebeğin istismara uğradığını belirlediğini söyleyen T.B, doktorların durumu polise bildirmediğini söyledi. Olay karşısında büyük bir şok yaşayan ve vicdan azabı duyan hasta bakıcı polisi arayarak ihbarı kendisinin yaptığını söyledi. Ancak polisi arayarak bebeğin istismar vakasını ihbar eden T.B bu yüzden işinden olduğunu ve 10 aydır çalıştığı özel hastaneden mobbing uygulanarak kovulduğunu söyledi. Kadının anlattıkları hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri şoka uğrattı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com