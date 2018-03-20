Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, garson olarak çalışan 26 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy’yi kaçıran, tecavüz ettikten sonra boğazını sıkarak öldüren 30 yaşındaki Barış Ünal, jandarma tarafından yakalandı. Caninin genç kadın öldürdükten sonra cesedini tarla yoluna attığı ve otomobille bacaklarının üzerinden geçtiği iddia edildi.

Dün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkisindeki bir tarla yolundan işçiler tarafından belden aşağısı çıplak kadın cesedi bulundu. Cesedi bulan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kadının Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy olduğunu belirledi. Talihsiz kadının tecavüze uğradığı, ardından da boğazının sıkılarak öldürüldüğü ve bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edildi.

CANİ YAKALANDI

Kırgızistan uyruklu Kyzy’nin öldürülmesiyle ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. 30ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma, bölgede bulunan gazinoları da inceledi. Çok sayıda kişinin ifadesine de başvuran jandarma, Kyzy’yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi’nde kasaplık yapan Barış Ünal olduğunu belirledi. Barış Ünal, kısa süre içerisinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Bir barda garson olarak çalışan kadının, dün sabaha karşı işten çıktıktan sonra eve gitmek için yolda olduğu, bu sırada Barış Ünal’ın zorla otomobile bindirerek kadını kaçırdığı öğrenildi. Genç kadına ilişki teklif eden, ancak geri çevrilince daha sonra kadına tecavüz edip öldüren caninin, kadının bacaklarından aracı ile geçtiği de belirlendi.

İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Barış Ünal, ilk ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını, kadının otomobilden düştükten sonra kaza ile üstünden geçtiğini söyledi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ünal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.