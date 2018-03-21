﻿ Dehşete Düşüren Olay! Polis Genç Kızı Araca Alıp Tecavüz Etti, Diğer Polis Olan Biteni İzledi

Dehşete Düşüren Olay! Polis Genç Kızı Araca Alıp Tecavüz Etti, Diğer Polis Olan Biteni İzledi

İstanbul Beylikdüzü’nde eve bırakma bahanesiyle araca aldığı genç kıza tecavüz eden polis memuru tutuklanırken tecavüz anını izleyen diğer polis memuru arkadaşı da 11 yıl cezaya çarptırıldı.

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Dehşete Düşüren Olay! Polis Genç Kızı Araca Alıp Tecavüz Etti, Diğer Polis Olan Biteni İzledi
Dehşete Düşüren Olay! Polis Genç Kızı Araca Alıp Tecavüz Etti, Diğer Polis Olan Biteni İzledi Tarih: 2018-03-21 Saat: 01:45:22
Güncelleme : 2018-03-21 01:45:22

İstanbul Beylikdüzü’nde eve bırakma bahanesiyle araca aldığı genç kıza tecavüz eden polis memuru tutuklanırken tecavüz anını izleyen diğer polis memuru arkadaşı da 11 yıl cezaya çarptırıldı.

Olay, İstanbul Beylikdüzü’nde yaklaşık 2,5 ay önce meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde 2 polis memuru evine bırakma bahanesiyle araca aldıkları genç bir kıza dehşeti yaşattı. 

BEN ARTIK DAYANAMIYORUM DİYEREK TECAVÜZ ETMİŞ

Beylikdüzü’nden Taksim’e gezmeye gittiği öğrenilen P.T isimli genç kız eve dönmek için taksiye bindi ve otobüs durağında taksiden inerek evine gitmek üzere cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Bu sıralarda R.Y ve S.E isimli iki polis memuru ilerlemekte oldukları ekip arabası ile genç kızın yanına yaklaşarak kendisini gideceği yere kadar bırakabileceklerini söyledi. Genç kız yürüyerek gidebileceğini söylese de S.E isimli polis memurunun ısrarı üzerine polis arabasının arka koltuğuna oturdu. Bu sıralarda polis memuru S.E hemen ilerde evinin olduğunu ve buradan şarj aletini alacağını söyledi. Şarj aletini alarak araca geri gelen S.E, araçla ilerledi ve aracı ıssız bir yerde durdurdu. Yanındaki polis memuru arkadaşına ‘Ben artık dayanamıyorum’ dediği öğrenilen S.E’nin aracın arka koltuğunda oturan P.T’nin yanına gittiği ve genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi.

2 POLİS MEMURUNA CEZA YAĞDI

Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan polis memurları sevk edildikleri mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Genç kıza tecavüz eden S.E isimli polis memuru ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıl, diğer polis memuru R.Y ise ‘Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme’ suçundan 11 yıl hapse çarptırıldı.

 

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