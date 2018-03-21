FED tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararı öncesinde döviz kurlarında yeniden artış yaşandı. Dolar fiyatları3,94 liraya ulaşırken Euro fiyatlarının da 4,86 liraya ulaştığı öğrenildi. Peki, FED kararı öncesinde dolarda yaşanan son artışların sebebi ne? Döviz kurlarındaki hareketlilik devam edecek mi? İşte detaylar…

FED tarafından 21 Mart 2018 Çarşamba günü açıklanacağı belirtilen faiz kararı öncesinde dolar ve Euro fiyatlarında yine artış devam etti. Dolar fiyatları 3,94 liraya kadar ulaşırken Euro fiyatları da 4,86 lirayla yükselişine devam etti.

DOLAR FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından basılan ve bir Amerikan parası olan dolar fiyatları son zamanlarda yükselişlerini hızlı bir şekilde yaşıyor. Dünyada ne kadar dolar olacağına karar veren tek yer olan FED’in 21 Ocak 2018 tarihinde açıklayacağını belirttiği faiz kararı öncesinde de dolar fiyatlarında artış devam ederken herkesin merak ettiği ‘Dolar neden yükseliyor?’ sorularına ise hala cevap verilemiyor. Hem jeopolitik olaylar hem de siyasi ilişkilerden etkilenen döviz kurlarının ilerleyişinde yükselişin devam edip etmeyeceği ise FED tarafından verilecek olan faiz kararı ile belirlenecek.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

21 Ocak 2018 Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak olan FED’in ne karar vereceği merakla beklenirken ekonomi analistleri FED’in faiz oranlarını 0.25 puan arttırarak yüzde 1.5 ila yüzde 1.75 aralığında yükseltmesini beklediklerini belirtiyor.