Türkiye’de yaklaşık 77 bin kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın lüks hayatı El Observador gazetesi tarafından manşetlere taşındı. Uruguay Malvin Norte'deki lüks evi ve 2,5 milyon liralık Ferrari model aracı ile Mehmet Aydın yine sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, Türkiye’de yaptığı büyük vurgunun ardından Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçmıştı. Burada lüks bir hayat süren Aydın’ın evi ve arabası ülkenin gündemine oturdu. 'Tosun' lakabı ile bilinen Aydın’ın evini ve arabasını haber yapan El Observador gazetesi, özellikle 2,5 milyon lira değerindeki aracın kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturduğunu yazdı.

640 BİN DOLAR DEĞERİNDE FERRARİ’YE BİNİYOR

Malvin Norte'de lüks bir malikenede yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Aydın’ın mahalle komşuları evin önündeki arabanın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu konuyu haber yapan El Observador gazetesi ise, 'Tosun'un sosyal medyada çok konuşulan aracının değerinin 640 bin dolar (2,5 milyon lira) olduğunu aktardı.

VİLLASI OKYANUS MANZARALI

Gazetede yer alan habere göre, Mehmet Aydın Uruguay’a kaçtıktan hemen sonra ev ve yat aldı. Okyanus kenarında aldığı villası da oldukça lüks. Ayrıca, dolandırıcı Mehmet Aydın’ın Uruguay'da bazı şirketler aldığı da El Observador gazetesi tarafından duyuruldu.

Dün Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Çiftlik Bank üyelerinden 500 milyon TL'den fazla bir rakamı aldıktan sonra kayıplara karışan Aydın’ın iadesinin istendiği belirtilmişti.