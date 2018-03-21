﻿ PKK'lılar Bir Kez Daha Rezil Oldu! Afrin Yalanları Yine Tutmadı, Kanıtlarla Ortaya Döküldü

PKK'lılar Bir Kez Daha Rezil Oldu! Afrin Yalanları Yine Tutmadı, Kanıtlarla Ortaya Döküldü

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını hazmedemeyerek, harekatı karalama çalışmalarına devam ediyor. Bu defa da 1995'te Grozni'de çekilen ve Çeçenistan savaşının en çarpıcı karelerinden biri olan fotoğraf, sanki Afrin’de çekilmiş gibi servis edildi. Ancak bu yalanın da aslı kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

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PKK'lılar Bir Kez Daha Rezil Oldu! Afrin Yalanları Yine Tutmadı, Kanıtlarla Ortaya Döküldü
PKK'lılar Bir Kez Daha Rezil Oldu! Afrin Yalanları Yine Tutmadı, Kanıtlarla Ortaya Döküldü Tarih: 2018-03-21 Saat: 13:14:53
Güncelleme : 2018-03-21 13:14:53

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını hazmedemeyerek, harekatı karalama çalışmalarına devam ediyor. Bu defa da 1995'te Grozni'de çekilen ve Çeçenistan savaşının en çarpıcı karelerinden biri olan fotoğraf, sanki Afrin’de çekilmiş gibi servis edildi. Ancak bu yalanın da aslı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. 

PYD/PKK yandaşları, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar bir çok sahte fotoğrafla kirli kampanyayı yürütmeye çalışan terör yandaşlarının bir yalanı daha ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve Afrin’de çekildiği iddia edilen üç fotoğrafın Afrin’le hiçbir alakasının olmadığı gün yüzüne çıktı. 

YALANLARI YİNE TUTMADI
PKK yandaşları tarafından "Afrin'de soykırım" yalanıyla yaralı iki çocuğun fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu fotoğrafın, 2014’te ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından Duma’da bir hastanede çekildiği ortaya çıktı. PKK’lıların yine aynı iddia ile paylaştığı bir fotoğrafta ise valiz içerisinde taşınan küçük bir çocuk görülüyor. Bu fotoğrafın da sivillerin Doğu Guta’dan rejim bölgesine geçtiği sırada çekildiği tespit edildi. Terör yandaşları son olarak da Çeçen mülteciler üzerinden Afrin propagandası yapmaya çalıştı. 

1995 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SERVİS ETTİLER
Bu defa 1995 yılında Çeçenistan savaşı sırasında çekilen bir fotoğrafı "Afrin'de sivil katliamı var" yalanıyla paylaşılan terör yandaşlarının bu yalanı da tutmadı. Çünkü bu görsel, Çeçen mültecilere dair  en çok görsel olarak dünyaca biliniyor. 

 

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