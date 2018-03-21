Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye’nin Münbiç konusunda bir anlaşmaya varmadığını, bir anlayışa vardığını söyledi. İşte detaylar…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ‘Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik’ dedi.

‘ANLAYIŞA VARDIK DEDİK’

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir tartışma konusu olan Münbiç için son değerlendirmelerde ABD’nin Münbiç’ten çıkmayacağını açıklamasının ardından iki ülke ilişkileri yeniden gerilmişti. Bu açıklama sonrasında görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu bu görüşme sonrasında, Anlaşmaya vardık sözünü netleştirmemiz lazım diyerek, ‘Bunları hep vurguladık, bir anlayışa vardık. Bu anlayışta Suriye’nin istikrara kavuşturulması. Bunu da ABD ile yapacağız.’ dedi.

‘AB’DEN BEKLENTİMİZ YOK’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu açıklamaların yanında, AB ile Brüksel’de yapılan görüşmeler sonucunda son bir yol haritası belirlendiğini söyledi. Bu görüşme sonucunda olumlu adımlar atıldığını söyleyen Çavuşoğlu, adım atılamayan konularda olduğunu söyledi. Türkiye’nin AB’den istediğinin bugüne kadar alınan kararların uygulanması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ‘Üyelikle ilgili AB’den beklentimiz yok’ dedi. AB’nin takındığı tavırdan dolayı AB üyeliği ile ilgili bir beklenti olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ‘Ne yaptığını ve ne istediğini bilmeyen bir AB var’ diyerek sözlerini tamamladı.