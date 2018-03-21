Türk medyasının en büyük ve en önemli grubu olan Doğan Medya Grubu’nun Erdoğan Demirören’e satışı için gerekli olan anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

Türk medyasının en büyük ve en önemli grubu olan Doğan Medya Grubu el değiştirdi. Alınan bilgilere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 2011’in Mayıs ayında Milliyet ve Vatan’ı sattığı isim olan Erdoğan Demirören ile Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda da anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TÜM DOĞAN MEDYA GRUNU DEMİRÖREN’E SATILDI

Öte yandan satış konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan Kanal D, TV2, CNN Türk, Dream TV, Posta, Dream Türk, Fanatik, Hürriyet Daily News, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama, Doğan Burda Dergi ve TME’nin de rl değiştirerek Demirören Grubuna satıldığı öğrenildi. Gerçekleştirilen satış sonrasında söz konusu satış işlemlerinin akşam saatlerinde KAP’a bildirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Türkiye'nin saygın iş adamlarından olan Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa İnegöl ilçesinde doğmuştur. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971 senesinde satın alan Demirören, yaptığı başarılı yatırımlar sonucunda gaz sektörünü Türkiye'nin en büyük yatırım sektörü haline getirdi. Bir anda çok geniş bir şirket alanına sahip olan Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırımdemirören'de Türkiye Futbol Federeasyonu Başkanıdır. Şimdiye kadar yürüme engelli vatandaşlar için tam on iki bin araba dağıtan Erdoğan Demirören, Haliç Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı aldı. Demirören Grubun başında yer alan Erdoğan Demirören, Tülin Demirören ile evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com