Panik atak; kişide aniden meydana gelen ve zaman zaman tekrar eden, aşırı korku ve sıkıntı durumudur. Panik atak nöbeti sırasında kişi, kalp krizi geçirdiğini, felç olacağını yada kontrolünü kaybedip delireceğini düşünebilir.

Panik atak rahatsızlığında, atağın ne zaman, nerede tekrar edeceği belirsiz olduğu için hasta, nöbetler arasındaki diğer zamanlarda da tekrar atak yaşama korkusu duymaya başlar. Bu panik atak nöbetleri arasındaki zaman diliminde, kişinin atak yaşama korkusuna panik bozukluğu denir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Panik atak hastalığında, ataklar birçok şikayeti beraberinde getirir. Bu belirtilerin bir kısmı fiziksel olduğu gibi bir kısmı da psikolojik şikayetlerdir. Panik atak nöbeti sırasında hastada görülebilecek şikayetleri; kalp çarpıntısı, göğüs sıkışması, nefes alamadığını hissetme, baş dönmesi, karın ağrısı, mide bulantısı, titreme, üşüme yada ateş basması, uyuşma, karıncalanma, bayılma, ölüm korkusu, çıldırma korkusu, kendini gerçek dışı ve farklı hissetme olarak sıralayabiliriz. Nöbetler beklenmedik bir zamanda, aniden ortaya çıkar ve 10 dk içerisinde yoğun korku durumu en üst noktaya ulaşır. Panik atak nöbetleri çoğunlukl 30 dk içerisinde kendiliğinden geçer. Nadir durumlarda nöbetin sona ermesi 1 saati bulabilir.

PANİK ATAĞA NEDEN OLAN DURUMLAR?

Kimi insanların kalıtsal olarak panik atak hastalığına yatkınlığı olsada, ölüm, doğum, evlilik, işini kaybetmek gibi; olumlu yada olumsuz olaylar (ani üzüntü veya mutluluk ve heyecan getiren olaylar), sürekli stres altında olmak, fazla uyarıcı madde alımı (yoğun kahve tüketimi, narkotik uyarıcılar) patik atağı tetikleyen sebeplerdir. Bunların dışında, hipertriodizm, düşük kan şekeri, kalp kapakçığı sorunları (mitral kapak kayması) panik atak hastalığına sebep olabilen fizyolojik rahatsızlıklardır.

PANİK ATAK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Panik atak hastalığı, tedavi edilebilir ve uzmanların sık karşılaştıkları bir hastalıktır. Bu rahatsızlık kesinlikle felç, ölüm yada delirmeye sebep olmaz. Ancak panik atak tedavi edilmezse, hasta bir süre sonra gündelik yaşamında sorunlarla karşılaşmaya başlar. Atağın ne zaman geleceğini bilemediği ve tekrarlaması korkusuyla, kişi yoğun stres altında kalır; yalnız kalmaktan, kalabalık ortamlara girmekten, dar ve kapalı alanlarda bulunmaktan, taşıta binmek yada araç kullanmak gibi birçok durumdan kaçınmaya başlar. Bu durum bir süre sonra evden çıkamamaya kadar uzanır ve panik atak rahatsızlığı olan kişi sosyal faaliyetlerden uzaklaşır. Panik atak tedavisinde ilaç yada terapi yöntemleri, ayrı ayrı veya bir arada yürütülür. İlaç ve terapi tedavisiyle hastanın korkuları kontrol altına alınarak, nöbet sırasında yapması gerekenler öğretilir ve hasta yavaş yavaş, korkularıyla yüzleştirilerek, bunları aşması sağlanır. Panik atak tedavisinde, uzman doktorun kontrolü altında, ilaçların düzenli alınması ve terapilerde verilecek olan önerilerin yerine getirilmesi, iyileşme sürecini olumlu etkileyerek, tedaviyi hızlandıracaktır.

PANİK ATAK TEDAVİ SÜRECİNİZİ NASIL HIZLANDIRIRSINIZ?

İlaç ve terapi tedavisinin yanı sıra; alkol, sigara ve kahve gibi uyaranlardan uzak durmak; kaslarınızı ve beyninizi rahatlacak bir egzersiz seçip, bunu düzenli olarak uygulamak; uyku saatlerini düzenleyip, her gün aynı saatte yatıp, aynı saatte uyanmak, hobiler edinmek, yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenmek ve sosyal aktivitelerde bulunmak tedaviniz için olumlu olacaktır. Atak geldiği sırada, nefes çalışması ( derin nefes alıp-verme ) yapmak, sizi mutlu eden şeyleri düşünmek ve dikkatinizi başka şeylere yöneltmek, krizi aşmanız konusunda size yardımcı olabilecek şeylerden bazılarıdır. Elinizden geldiğince yaşam şeklinizi düzenleyerek, ilaç ve terapi tedavisinize destek olur ve panik atak rahatsızlığını yenip kontrolü tekrar ele alabilirsiniz. Son olarak unutmamanız gereken şey, Panik Atak Rahatsızlığı psikolojik bir bozukluktur ve size fiziksel olarak hiçbir zarar vermediği gibi ölüme götürmez. Bunun bilinciyle, uzman tedavinizin yanı sıra olumlu şeylere odaklanmak, sizin ataklardan daha kısa sürede kurtulmanız için büyük destek olacaktır.