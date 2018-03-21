Amerika’nın Teksas eyaletinde 3 ayrı öğrencisi ile ilişkisi olduğu belirlenen 24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni tutuklandı. Öğretmenin okul yönetiminin dikkati sayesinde yakayı ele verdiği öğrenildi.

Olay, Amerika Teksas eyaletinde geride bıraktığımız Eylül ayında meydana geldi. 24 yaşında olduğu öğrenilen İspanyolca öğretmeni Aracely Sauceda isimli kadının 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşadığı belirlendi. Genç öğretmenin 3 öğrencisiyle ilişki yaşadığı okul yönetiminin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geride bıraktığımız Eylül ayında okul yönetimi tarafından İspanyolca öğretmeninin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğuna yönelik şüphelenmesi üzerine polisler öğretmen hakkında inceleme başlattı. Hakkında inceleme başlatan öğretmenin polis teslim olması üzerine 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan öğretmen aynı gün içinde serbest kalırken incelemesine devam eden polis ekipleri öğretmenin 16 yaşındaki öğrencisi haricinde 2 öğrencisi ile daha ilişkisi olduğu tespit edildi.

POLİS TUTUKLADI

Hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan genç öğretmenin geride bıraktığımız Çarşamba günü Meksiko eyaletine giriş yaptığı sıralarda polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Çalıştığı okulda olayı duyulan genç öğretmen okuldan istifa ederken polisin tutukladığı öğretmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan bu olaydan yaklaşık birkaç gün öncede yine aynı eyalette bir öğretmenin 15 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiği ve gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.