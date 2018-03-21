Star TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Balçiçek İlter’in programında 20 aylık bebeğin tecavüz itirafı sonrasında ünlü bir ismin hastanede ilaç verilerek öldürüldüğü itirafı geldi. Eski hasta bakıcının anlattıkları stüdyoya buz kestirdi.

Star TV ekranlarında Balçiçek İlter’in sunumuyla canlı olarak yayınlanan ‘Olay Yeri’ programında itirafların ardı arkası kesilmiyor. Canlı yayında gündemi sarsacak bir itiraf daha geldi ve eski hasta bakıcı çalıştığı eski bir özel hastanede ünlü bir sanatçının annesine ilaç verildiğini ve öldürüldüğünü itiraf etti.

20 AYLIK BEBEĞE TECAVÜZ İTİRAFI SONRASINDA BİR ŞOK DAHA

Eski çalıştığı özel hastanede yaşanan skandalları tek tek itiraf eden eski hasta bakıcı Tuna B., daha önceki itirafında, solunum yetmezliği tarafından ailesinin hastaneye getirdiği 20 aylık kız bebeğin uğradığı cinsel istismarın hastane yetkilileri tarafından polise bildirilmediği belirtilmişti. Eski hasta bakıcının bu itirafı gündeme bomba gibi düşerken daha bunun şoku geçmeden bir şok daha geldi ve eski hasta bakıcı özel hastanede yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını da itiraf etti.

ÜNLÜ SANATÇININ ANNESİ DE BÖYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Eski hasta bakıcının iddialarına göre, yaşlı hastalara potasyum verildiği ve kalp atışlarının durmasının hızlandırıldığı belirtildi. Bu ilacın ünlü bir ismin annesine de uygulandığını söyleyen Tuna B. ismini vermediği sanatçının bu durumdan haberdar olmadığını da belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com