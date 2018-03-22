E-Devlet’e gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Soy ağacı sorgulama ve tapu veraset bilgisi sorulama gibi yeni hizmetlerin ardından şimdi de okul değişikliği, adres kaydı ve tüm abonelik işlemlerine kolaylık geldi. Artım tüm bu işlemler tek bir ekrandan gerçekleştirilebilecek. İşte detaylar…

E-Devlet üzerinden soy ağacı bilgisi ve veraset bilgilerine ulaşma hizmeti vatandaşlara sunulmuş ve bu hizmetler vatandaşlarda büyük yankı uyandırmıştı. E-Devlet’e yeni getirilecek olan özellik ile vatandaşlar artık adres değişikliği sonrasında kurumdan kuruma dolaşma derdinden kurtulacak. Artık vatandaşların adres değişiklikleri, okul değişiklikleri ve tüm abonelik işlemleri tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ TEK TIKLA YAPABİLECEKSİNİZ

Alınan bilgilere göre, E-Devlet üzerinde vatandaşların daha kolay hizmetler alabilmesi için yeni çalışmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve daha hızlı işlemler gerçekleştirecek yeni çalışmalar içinde adres değişikliği sonrasında vatandaşların kurumdan kuruma dolaşmayacağı ve site üzerinden tek tıkla bu işlemleri en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Yani bir yerden bir yere taşınan vatandaşlar artık E-Devlet üzerinden gerekli olan tüm değişiklikleri gerçekleştirebilecek. Tek bir ekran üzerinden yapılabilecek olan bu işlemde, bazı bilgiler vatandaşların önüne otomatik olarak gelecek. Sisteme girdiğinizde çıkan eski adresinizi değiştirebilecek ve hangi adrese gitmek istiyorsanız bu adresi girdiğinizde çocuğunuzun okulunu da aynı ekran üzerinden tek tıkla değiştirebileceksiniz. Bununla birlikte artık adres kayıtlarınızı değiştirebileceğiniz gibi elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm abonelik işlemlerinizi de tek ekran üzerinden hemen halledebileceksiniz.