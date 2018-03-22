Şubat ayından Mart ayına geçişinde yüksek endeksinden hiçbir şey kaybetmeyen ve uzun bir süre yükselişte ilerleyen altın fiyatları yeni günde en yüksek ilerleyişini yaşıyor. Çeyrek altın son zamanlarının en yüksek gidişatını yaşarken gram altında hafif sakinlemeler görülebiliyor. İşte 22 Mart 2018 altın fiyatları ve detayları…

22 Mart 2018 Perşembe gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında şaşırtan gelişmeler yaşandı. Özellikle çeyrek altın alıcısını büyük bir şaşkınlığa uğratırken son zamanlarının en yüksek fiyatına çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın ise hafif hafif düşüşler yaşayarak dengesini bulmaya çalıştı. Analistlerin yorumlarına göre, piyasalarda yaşanan son hareketlilik ve döviz kurlarındaki artış sonucunda altın fiyatlarının da etkilendiği ve son zamanlarının en hareketli günlerini yaşadığı belirtildi.

ÇEYREK ALTIN 272 LİRAYA ÇIKTI

Yeni günün ilk saatlerinde çeyrek altın güne yüksek bir giriş yapıyor ve alıcısını 272,37 liradan bulmaya başlıyor. Altının ons fiyatı 1.332 lirayla güne yüksek başlayan altın çeşidi oluyor. Gram altın ise dengeli ve sakin gidişatını koruyor ve 167,16 liradan ilerleyişini sürdürüyor. Cumhuriyet altını 1.116 liradan güne yüksek başlayan altın çeşidi olurken tam altın 1.086 lira ve yarım altının 544,74 liradan günü açtığı görülüyor. 22 ayar bilezik 151,93 liradan vitrinlerdeki yerini bulurken beşli altın fiyatları da 5.414 liradan işlem görmeye başlıyor.