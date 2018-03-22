Başbakan Binali Yıldırım, Afrin ve Bitlis’ten gelen acı haberleri verdi. Yıldırım, teröristler tarafından Afrin ilçe merkezinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 3 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Yıldırım, Bitlis’te de askerlerin operasyonda olduğu sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı’nda konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Afrin ve Bitlis’ten gele acı haberleri duyurdu. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ilçede temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Teröristlerin kaçarken her yere EYP tuzakladığını söyleyen Yıldırım, bugün meydana gelen patlamada 3 askerimizin şehit olduğunu belirtti. Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, her anlamda sivillere desteğin sürdüğünü söyledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK, Afrin’de meydana gelen patlamanın ardından bir açıklama yaparak, 22 Mart tarihinde arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

BİTLİS’TEN DE ACI HABER

Afrin’in ardından Bitlis’ten de bir acı haber geldi. Bitlis kırsalında devam eden operasyonlar sırasında teröristlerin tuzakladığı EYP’nin infilak etmesi sonucunda bir askerimiz şehit düştü. Patlamada 1 askerimiz de yaralanırken, yaralı asker helikopterle olay yerinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.