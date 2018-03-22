Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir askeri uçak düştüğü öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi.

Nevşehir Gülşehir ilçesinde yer alan Ovaören köyü yakınlarında eğitim için havalandığı öğrenilen bir F-16 uçağının düştüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi.

F-16 UÇAĞI KIRIMA UĞRADI

Türk Silahlı Kuvvetleri düşen F-16 uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, eğitim amacıyla havalanan F-16 uçağının Nevşehir’de Gülşehir ilçesinde Ovaören köyü yakınlarında kırıma uğradığı belirtildi.

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