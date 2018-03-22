Günümüzde hazır gıda tüketimi bir hayli artış göstermiş durumda. En çok hazır gıda tüketimi yapanlar ise henüz olgunlaşma çağına gelmemiş çocuklar. Abur cubur diye nitelendirdiğimiz cipsler, gofretler, çikolatalar ve dondurmalar çocuk yaş gruplarının dikkatini bir hayli çekmişe benziyor.

Bu durum gelecek nesiller için gerçekten ciddi ve büyük bir tehlike, nedeni ise hazır gıdalarda kullanılan koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı katkı maddeleri ve bu katkı maddelerinin insan sağlığına verdiği büyük zararlar. Sırasıyla hazır gıdalara ve bu gıdaların insan sağlığına zararlarına bakalım.

Cipsler; özellikle çocuk ve genç yaş grubunun dikkatini bir hayli çekmiş gözüküyor. Türkiye’de 2004 yılında yaklaşık kişi başına 400 gram olan cips tüketimi bugünün tarihiyle (2015) yaklaşık 1 kg gibi bir boyuta ulaştı. Bu istatistik Avrupa ülkelerinde 4-5 kg, Amerika Birleşik Devletlerinde ise 9 kilograma kadar ulaşmış durumda. Cipsler başlıca kanser, obezite, şeker hastalığı gibi birçok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Cipslerin içinde bulunan Mono Sodyum Glutamat katkı maddesi herhangi bir yiyeceğin içine katıldığında beynimiz o yiyeceğin tadının güzel olmasını algılıyor. Bu madde merkezi sinir sistemine ciddi zararlar veriyor ve Alzheimer gibi hastalıklara sebebiyet veriyor. Cipslerde kullanılan bir başka katkı maddesi ise sodyum nitrit ve nitrat. Bu madde kanser yapıcı bir özelliğe sahiptir. Cipslerin içinde bulunan trans yağ sağlığımız için büyük bir tehdit. Hatta cips yemenin yağ yemekten farksız olduğunu söyleyen uzmanlar vardır. Trans yağ koroner kalp rahatsızlığına, diyabete yakalanma riskinizin artmasına, kandaki yağ oranının yükselmesine ve obezite gibi birçok ciddi sağlık sorununa sebebiyet vermektedir. Bu maddelerin haricinde cipslerin ömrünü uzatmak için kullanılan koruyucu maddelerde başlıca kanser, obezite, alzheimer, diyabet gibi hastalıklara sebebiyet vermekte. Peki sadece cipste mi var bu tehlikeler? Tabi ki de hayır. Bir başka tehlike ise çay saatlerimizin vazgeçilmezi olan bisküviler. Bisküvinin dünya pazarındaki yeri yaklaşık 50 milyon dolar. Peki bisküvilerdeki zarar verici maddeler nelerdir? Başlıca hidrojene edilmiş bitkisel yağ. Bu katkı maddesi bisküviye lezzet vermek, raf ömrünü uzatmak ve bisküvi yapımını ucuza mal etmek için kullanılır, kanser ve şeker hastalığına sebebiyet verir. Bir başka madde ise akrilamid. Bu madde yüksek ısılarda kavrulan yağdan açığa çıkan bir maddedir. Bisküvilerde satışa sunulmadan önce fırınlandığı için ortaya kanserojen bir madde çıkmaktadır. Bu madde insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Yukarıdaki tüm maddeler yalnızca cipslerde ve bisküvilerde değil; çikolatalarda, dondurmalarda, hazır çorbalarda, gofretlerde ve buna benzer çoğu hazır gıdalarda kullanılmaktadır. Ve verdiği zararlar nesilden nesile geçmektedir. Bu saydıklarım başlıca kullanılan ve sağlığımıza zarar veren maddeler bunların dışında kullanılan çoğu katkı maddesi aynı sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu saydıklarımın haricinde açığa çıkmamış çok daha fazla madde kullanıldığı söylemleri çok kuvvetlidir.

Hazır gıdalardaki koruyucu katkı maddelerinin verdiği zararlar nesilden nesile aktarıldığı için kendi sağlığımızı düşünmüyorsak gelecek nesillerin sağlıklarını düşünelim, hazır gıda tüketimini azaltalım veya hiç tüketmeyelim. Ne kadar az hazır gıda o kadar sağlıklı yaşam ve o kadar sağlıklı gelecek nesiller.