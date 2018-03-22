﻿ Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump Arasında Çok Kritik Görüşme! Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump Arasında Çok Kritik Görüşme! Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın yaptığı görüşmeye Beyaz Saray’dan ilk yorum geldi. Görüşmede, bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken ‘İş birliği güçlendirilecek’ ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump Arasında Çok Kritik Görüşme! Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Donald Trump Arasında Çok Kritik Görüşme! Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi Tarih: 2018-03-22 Saat: 23:05:17
Güncelleme : 2018-03-22 23:05:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın yaptığı görüşmeye Beyaz Saray’dan ilk yorum geldi. Görüşmede, bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken ‘İş birliği güçlendirilecek’ ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Görüşmede, bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken ‘İş birliği güçlendirilecek’ ifadelerine yer verildi.

‘ÇABALAR SÜRECEK’

Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin ele alındığı ve stratejik konularda iş birliğini güçlendirmek için çabaların da süreceği belirtildi.

ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke ilişkilerini güçlendirmek üzere bir konuşma gerçekleştirdiği belirtildi. NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi öneminin teyit edilmesi hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu aktarıldı. Erdoğan ve Trump, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birlikler yapmak ve bunun için daha iyi adımlar atmak için ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassas konuların giderilmesi için söz konusu hususlarda da mutabık kalınacağı kararı verildi.

MÜNBİÇ KONUSUNDA TERS DÜŞMÜŞLERDİ

ABD’den yapılan son açıklamalar ve ABD’nin Münbiç’ten askerlerini çekmeyeceğini duyurması Türkiye ile ilişkilerde yine karışıklığa neden olmuştu. 

 

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