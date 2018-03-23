Son günlerinin en büyük artışını yaşayan altın fiyatları piyasalardaki hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Çeyrek altın sün zamanlarının en büyük artışlarından birini yaşarken gram altın ve diğer altın çeşitleri de onu takip ediyor. İşte 23 Mart 2018 altın fiyatları ve detayları…

Piyasalar son günlerinin en büyük hareketliliğini yaşıyor ve döviz kurlarının yanı sıra altın piyasasında da büyük bir yükseliş yaşanıyor. 23 Mart 2018 tarihinin ilk saatlerinde çeyrek altın ve gram altın hızlı bir yükselişe geçerken diğer altın çeşitlerinde de yükseliş görülüyor. Analistler altın piyasasında yaşanan yükselişin hızını arttırarak devam etmesini beklediklerini belirtirken piyasalardaki sakinleme sonrasında altın fiyatlarında bir gerileme yaşanabileceğini ancak bunun çok uzun süreli olmayacağını belirtiyor. Peki, altındaki hızlı tırmanış sonrasında çeyrek altın ve gram altın ne durumda? İşte 23 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK VE GRAM TIRMANIŞA GEÇTİ

Yeni gün itibariyle özellikle çeyrek altın ve gram altın büyük bir hızla yükseliyor. Çeyrek altın günün ilk saatlerinde 274,66 liradan işlem görmeye başladı. Gram altın 170,65 liradan alıcısını bulmaya başlarken tam altın fiyatının 1.095 liradan satışa sunuldu. Yarım altın 549,32 liradan günü açtı. Cumhuriyet altını fiyatları 1.116 liradan sabit şekilde güne başlarken altının ons fiyatı 1.337 lirayla yükseliş yaşayan altın çeşitleri arasına girdi. Beşli altın 5.459 lira ve 22 ayar bilezik 153,21 liradan yeni güne başlangıç yaptı.