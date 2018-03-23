﻿ Ölen Annesi Erkek Çıkmıştı! O Genç Kıza Müge Anlı 23 Mart Son Bölümde DNA Testi Yapıldı, Hastaneden Mi Çalındı?

Ölen Annesi Erkek Çıkmıştı! O Genç Kıza Müge Anlı 23 Mart Son Bölümde DNA Testi Yapıldı, Hastaneden Mi Çalındı?

Müge Anlı 23 Mart son bölümde çok ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Kumburgaz’da yaşayan Tansu adlı genç kız, annesi hayatını kaybettikten sonra aslında yıllarca kandırıldığını annesinin erkek olduğunu öğrenmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Müge Anlı’nın programında Tansu’nun 1994 yılında hastaneden henüz iki günlükken çalınan bebek olabileceği gündeme keldi. Genç kıza DNA testi yapıldı.

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Ölen Annesi Erkek Çıkmıştı! O Genç Kıza Müge Anlı 23 Mart Son Bölümde DNA Testi Yapıldı, Hastaneden Mi Çalındı?
Ölen Annesi Erkek Çıkmıştı! O Genç Kıza Müge Anlı 23 Mart Son Bölümde DNA Testi Yapıldı, Hastaneden Mi Çalındı? Tarih: 2018-03-23 Saat: 11:19:47
Güncelleme : 2018-03-23 11:19:47

Müge Anlı 23 Mart son bölümde çok ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Kumburgaz’da yaşayan Tansu adlı genç kız, annesi hayatını kaybettikten sonra aslında yıllarca kandırıldığını annesinin erkek olduğunu öğrenmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Müge Anlı’nın programında Tansu’nun 1994 yılında hastaneden henüz iki günlükken çalınan bebek olabileceği gündeme keldi. Genç kıza DNA testi yapıldı. 

ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart son bölümde, ilginç anlar yaşandı. Olayın aslı aslında geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihine dayanıyordu. İstanbul Kumburgaz’da 8 Mart tarihinde ‘Handan’ isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60) hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş’ın hastanede kadın değil, erkek olduğu ortaya çıkmış ve eşine ile kızına bu durum bildirilmişti. Hem 22 yaşındaki Tansu, hem de Aktaş’ın eşi büyük şok yaşamıştı. 

BAŞKA BİR GERÇEK DAHA ORTAYA ÇIKTI
Tansu isimli genç kız, annesinin ölümünün ardından şok üstüne şok yaşarken, annesinin sahte diploma ile hemşirelik yaptığını da öğrendi. Aslında gerçek kimliği Nail Ç. olan Şükran Aktaş, ailesine ve yakınlarına ameliyatla kadın olduğunu söylemişti, ama aslında böyle bir ameliyat hiç gerçekleşmemişti. 

"O BENİM KIZIM" DİYEREK MÜGE ANLI’YA BAŞVURDU
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Müge Anlı’nın programına katılan Aysel Başar adlı kadın, Tansu’nun kendi kızı olduğunu iddia etti. Çorlu Devlet Hastanesi’nde 28 Şubat 1994 yılında bir kız bebek dünyaya getirdiğini söyleyen Aysel Başar, bebeğin hastanede çalındığını ve çalan kişinin hemşire kılığında odaya girdiğini, bu kadının tipinin de Şükran Aktaş’a uyduğunu söyledi. Programa bağlanan bir görgü tanığı da Aysel Başar’ın bu iddialarını doğruladı. 

DNA TESTİ YAPILDI
Daha annesinin erkek çıkmasının şokunu atlatamayan Tansu ise dün Müge Anlı’ya katıldı ve Aysel Başar ile DNA testi yapılmasını kabul etti. Tansu’nun 1994 yılında hastaneden çalınan o bebek olup olmadığını DNA testinin sonucu belirleyecek. 

 

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