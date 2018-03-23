Erzurum’da öz yeğenine tecavüz eden imam Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemede kendisini savunurken kan donduran ifadelere yer verdi ve yeğeninin de kendisini tahrik ettiği için en az kendisi kadar suçlu olduğunu dile getirdi. İşte detaylar…

Muş’un Malazgirt İlçesi’nde imam olarak görev yapan ve hem evli hem de 2 çocuk babası olan Abdulkadir İ., ismi açıklanmayan öz ablasının 24 yaşındaki kızına Erzurum’da zorla tecavüz etmiş ve daha sonra da kaçarken Elazığ’da yakalanıp 11 Ağustos 2017 yılında cezaevine gönderilmişti. Daha sonra ise hakkındaki şikayetin ortaya çıkmasının ardından Ağır Ceza Mahkemesi’ne de dava açmıştı.

ANNEANNEMİN EVİNDE TECAVÜZ ETTİ

Açılan davada ise ismi açıklanmayan genç kızın dilekçesine yer verildi. 2016 yılında dayısı ile anneannesinin evine gittiklerini ve burada yüzüne battaniye örterek zorla dayısının kendisine tecavüz ettiğini belirten genç kız, daha sonra ise bu olayın ortaya çıkmaması için dayısının kendisini defalarca tehdit ettiğini söyledi. Ardından da dayanamayıp annesi ile ablasına anlattığını açıkladı. Hastaneye gittiklerinde ise genç kız 6 aylık hamile olduğunu ve başka bir şehirde doğum yaptığını söyledi.

O DA SUÇLU

Yapılan DNA sonuçlarında ise bebeğin babası olduğu ortaya çıkan Abdülkadir İ., mahkemede ise kan donduran bir savunma verdi ve kendisi kadar yeğininin de tahrik ettiği için suçlu olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise karar davasında Abdülkadir İ.’ye 23 yıl 8 ay hapis cezası verdi.