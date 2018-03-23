Yemekteyiz 145. Bölüm haftanın finali ile bugün TV8 ekranlarında olacak. Yemekteyiz 23 Mart Haftanın Finalinde yaşananlar herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Haftanın finalinde neler oldu? Yemekteyiz 145. Bölüm Günün Puanlaması nasıl gerçekleşti? Yemekteyiz 23 Mart Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

TV8’de izlenme rekorları kıran Yemekteyiz Onur Büyüktopçu sunumu ile yayınlanıyor. Hafta için her gün ekranlara gelen yarışmada, her hafta bir yarışmacı birinci oluyor ve 10 Bin TL ödülü kazanıyor. Bu hafta yine çok gergin geçti ve masalar bol bol eleştirildi. Peki, Yemekteyiz 145. Bölüm haftanın finalinde neler oldu? Yemekteyiz 23 Mart Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz son bölümde neler yaşandı? İşte, Yemekteyiz 23 Mart Haftanın finali…