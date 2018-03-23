Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa’ya telefon açtı. Hükümet Çiftlik Bank mağdurları için harekete geçerken binlerce vatandaşı dolandıran CEO Mehmet Aydın için kırmızı bültenle arama başlatılmıştı.

Türkiye’de Çiftlik Bank skandalı devam ediyor. Yaklaşık 80 bin kişiyi dolandırdıktan sonra sırra kadem basan daha sonrada Güney Amerika ülkesi olan Uruguay’da olduğu tespit edilen Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yakalanması için hükümet harekete geçti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA BAŞLATILDI

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın için kırmızı bültenle arama başlatıldığı öğrenilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa’yla telefonda görüştüğü öğrenildi. Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’de binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın için kırmızı bültenle arama başlatıldığı ve şahsın yakalanması için tüm hukuki yollara müracaat eildiğini söyledi. Yargı makamlarının bu konuyla ilgili gerekli olan takibi yaptıklarını aktaran Gül, adaletin yerini bulması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

KARISI VE YENGESİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Çiftlik Bank skandalının ortaya çıkmasının ardından paraları alınan binlerce vatandaş mağduriyetlerini dile getirerek paralarını geri istemeye devam ediyor. Binlerce vatandaşın parasını alan ve yaklaşık 511 milyon liralık bir vurgunla ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın karısı Sıla Aydın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Verdiği ifadelerde bu dolandırıcılığın sadece Türkiye’de yapılmadığını söyleyen Sıla Aydın, ABD’de bu tür mağduriyet yaşatıldığını söylemişti. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yengesinin de gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenilmişti.