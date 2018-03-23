Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören’de gerçekleştirilecek kongresi öncesinde kendisini dışarda bekleyen kalabalığa seslendi. Terör örgütlerini uyardıklarını söyleyerek söze başlayan Erdoğan, ‘Onlar kaçtı biz kovaladık. Onları mağaraların içinde yok ettik’ dedi.

AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde dışarda kendisini bekleyen vatandaşlara açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerini uyardıklarını söyleyerek, ‘İnlere girerseniz sizi o inlerden çıkaracağız dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Onları mağaraların içinde yom ettik’ dedi.

ERDOĞAN KONUŞTU, VATANDAŞLAR ALKIŞ TUFANI KOPARDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin toplantısı öncesinde hitap ettiği vatandaşlar Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi. Erdoğan’ın açıklamaları esnasında her bir sözünde vatandaşlar alkış tufanı kopardı.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE MEYDAN OKURLARSA…’

Paralel devletten bahsedildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Birileri paralel devletten bahsediyor. PKK, yanlış yapıyorsunuz biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz’ dedi. PKK’ya yönelik söylemlerini sürdüren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya asla kimsenin gücünün yetmeyeceğini ve bu işe kalkışanların sonun ne olduğunun ortada olduğunu söyledi. Geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, yepyeni bir Diyarbakır inşa edileceğini söyledi. Terörden en çok zararı gören Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gereken tüm yeniliklerin yapılacağını ve yaraların sarılacağını söyleyen Erdoğan, ‘Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha gür biter, ama kol yerine gelmez’ dedi.