TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2018'de kıran kırana yarış devam ediyor. All Star ve gönüllüler takımı arasında geçen hırslı mücadeleler izleyenlere büyük keyif veriyor. Peki, Survivor 2018'in 30. bölümünde iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Survivo 2018 son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Survivor 2018'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Yarışmacılar hem ödül hem de adada kalma mücadeleleri için yarışlarda her şeylerini ortaya koyarken her hafta oynanan iletişim oyunları da yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Yarışın başladığı günden bu yana iletişim ödülünü All Star takımı kazanırken gönüllüler takımı yarışı kazanamamanın üzüntüsünü sürekli yaşıyordu. Peki, son oynanan iletişim oyununda kazanan takım kim oldu? Gönüllüler iletişim ödülü talihsizliğini kırabildi mi?

SURVİVOR 2018 İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan son bölümünde kıran kırana geçen iletişim ödülü oyunu yine All Star takımının oldu. Gönüllüler takımı iletişim ödülü talihsizliğini yine kıramazken All Star takımı hem iyi atışları hem de hızlı parkuru ile 10-3 skorla iletişim ödülünün sahibi oldu. Survivor tarihinin en uzun parkularından biri olan parkırda büyük bir mücadele veren her iki takım iletişim ödülünün önemini bir kez daha göstermiş oldu. All Star takımı kazandıkları ödül sonrasında arkadaşlarından gelen mektupları okumak üzere ödül alanına giderken gönüllüler takımı bir iletişim ödülü daha kaybetmednin mutsuzluğunu yaşadı.

SON YEMEK ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜLERİN OLMUŞTU

Survivor 2018'de son oynnan ödül oyununda hamburger ödülü verilmişti ve sunucu Acun Ilıcalı her iki takımın verdiği büyük mücadele karşısında ödülü çarpı 2 yaptığını söylemişti. Verilen büyük mücadele sonucunda yemek ödülünü gönüllüler takımı kazanmış ve uzun bir aradan sonra güzel bir yemek ziyafeti çekmişti. Gönüllüler takımının son oturan kadrosuyla başarılı mücadeleleri devam ediyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com