Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan’ın egemenlik haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade ederek, ‘Ege’de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar!’ dedi. İşte detaylar…

Son zamanlarda Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden gerginlik devam ederken Yunan basınında son zamanlarda sıklıkla dile getirilmeye başlanan Türkiye’nin Ege’de sıcak temas yaratmak istediği senaryolarına Çipras’ta katıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras’ın son yaptığı açıklamalar ‘Yürek yemiş’ dedirtti.

AB ZİRVESİ SONRASI BASIN TOPLANTISI

Çipras, AB zirvesinin hemen ardından yaptığı basın toplantısında Türkiye hakkında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Türkiye’nin Ege’de sıcak temas yaratmak istediği iddialarına yönelik olarak, ‘Ege’de sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkar.’ ifadelerinde bulundu.

EGEMENLİK HAKLARINA DEĞİNDİ

Başbakan Çipras, Yunanistan sınırlarının AB’nin doğu ve güneydoğunun sınırları olduğunu belirtirken AB ülkeleri ile arasında uzun bir mesafe olmasına rağmen kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını söyledi.

TUTUKLU YUNAN ASKERLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan başka kaynaklardan alınan bilgilerde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaptığı açıklamalarda, ‘Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege’de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum.’ ifadelerinde bulunduğu da iddia edildi. Aynı zamanda Türkiye sınırlarını geçen ve Türk askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri ile ilgili de yorum yapan Çipras, olağan bir olayın başka taraflara çekildiğini ve krize dönüştürülmek istendiğini aktararak bu durumun krize dönüştürülmesinin iki ülke arasındaki güven ortamında derin bir çatlak yaratacağı ifadelerinde bulundu.