AFAD’tan geride bıraktığımız günlerde oldukça önemli bir hizmet işleme kondu. Vatandaşların ilgisini çeken ve yoğun ilgi gören bu hizmet oturduğunuz bölgelerin deprem bölgesi olup olmadığını gösteriyor. Güncel deprem haritası internet ortamına aktarıldı ve AFAD’ın resmi internet sitesinde yayınlandı. İşte AFAD deprem sorgulama hakkında tüm detaylar…

Bilindiği gibi Türkiye depremde büyük risk taşıyan ve birçok bölgesi deprem bölgesi olan bir ülke. Aktif fay hattı üzerinde bulunan ülkemiz her zaman deprem riski altında bulunuyor. AFAD’ta geride bıraktığımız günlerde vatandaşlar için oldukça önemli olan deprem haritasını internete aktardı ve vatandaşlar için deprem sorgulama sistemini hizmete açtı.

AFAD’IN DEPREM RİSKİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AFAD, yeni deprem haritasını internete taşıdı. Tüm mahalleleri kapsayan deprem riski değerlendirmelerinin yapılmasına imkan tanıyan bu uygulama sayesinde tüm vatandaşlar oturdukları bölgelerin deprem riski taşıyıp taşımadığını görebiliyor. Bu uygulama geride bıraktığımız günlerde AFAD’ın resmi internet sitesinde test edilmek için açıldı. Deneme aşamasında olması olan bu uygulama için tek yapılması gereken https://tdth.afad.gov.tr adresine girmek ve burada yer alan koordinat ve adres bilgilerine girerek sol üst bölümde yer alan ‘Raporlama’ butonuna tıklamak. Gerekli olan aşamalar tamamlanarak istenen koordinat bilgilerin girilmesi sonucunda vatandaşlar bulundukları bölgelerin deprem risklerini öğrenebilecekler. Sistem henüz test aşamasındayken bile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve sitede çöküş yaşandığı belirtildi.