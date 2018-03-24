Zeytin Dalı Harekatı ile terörden tamamen temizlenen Afrin'de Mehmetçik, vatandaşlarla birlikte Cuma Namazı için saf tuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde devam ediyor. 18 Mart günü, Mehmetçik ve ÖSO Afrin ilçe merkezine girdi ve kontrol sağlandı. Teröristlerden tamamen temizlenen Afrin’de günlük hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Dün, Afrin’de operasyonun ardından ilk defa Cuma Namazı kıldı. Mehmetçiğimiz de Cuma Namazında yerel halk ile birlikte saf tuttu. O anlar görülmeye değerdi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI: AFRİN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Diğer yandan TSK bir son dakika açıklaması yaparak, Afrin’de bütün köylerin teröristlerden temizlendiğini ve kontrolün tamamen sağlandığını duyurdu. Bölge halkının güvenle evlerine dönebilmesi için TSK unsurlarının Afrin’de mayın ve patlayıcı arama tarama çalışmalarına devam ettiği duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaparak, 20 Ocak tarihinde Afrin’e yönelik olarak başlatılan operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 731 olduğunu duyurdu.