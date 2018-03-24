Yaklaşık beş aydır 'Abdülhamid' dizisinde rol alan Buse Varol ile aşk yaşayan Alişan, 6 Mayıs tarihinde evleneceği sevgilisi Buse Varol’a dizi setinde sürpriz yaparak evlilik teklif etti. Maço olarak bilinen Alişan, sevgilisinin önünde diz çöktü.

Ünlü şarkıcı Alişan 6 Mayıs tarihinde evleneceği müstakbel eşi Buse Varol’a geç de olsa evlilik teklif etti. Varol’un dizi setine giderek sürpriz yapan Alişan, çekim sırasında sahneye girdi ve sevgilisinin önünde diz çöktü.

MAÇO DENİLEN ALİŞAN DİZ ÇÖKTÜ

Buse Varol’un habersiz olduğu evlilik teklifi için dizi ekibinden yardım alan Alişan, tam çekim sırasında sevgilisi cariye beklerken kapıdan girdi. Bu sırada arkası dönük olan Varol, yönetmenin “Cariyene dön” sözü ile arkasına baktığında sevgilisi Alişan’ı gördü. Buse Varol’un önünde diz çöken Alişan, "Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?" dedi.

HEYECANDAN BAYILACAKTI

Beklemediği bu sürpriz ile büyük bir heyecan yaşayan Buse Varol ise "Bayılacağım şimdi" sözleriyle heyecanın dile getirdi.

YARIN AKŞAM KIZ İSTEYECEK

Alişan, düğün tarihinin bile belli olduğu sevgilisi Buse Varol’u yarın akşam ailesinden isteyecek. Bugün yakın dostu Çağla Şikel’in sunduğu programa telefonla bağlanan Alişan, heyecanını burada bir kez daha anlattı. Çağla Şikel’de yarın akşam kardeşim dediği Alişan ile birlikte kızı almaya gideceklerini söylerken çok duygulandı.