Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın ikinci gününde şehit olan, ancak naaşına dün ulaşılabilen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, bugün memleketinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı. En acı veda ise şehidin 2,5 yaşındaki kızı Miray’dan geldi. Minik Miray’ın elinde oyuncağı ile babasına vedası yürek yaktı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, şehadetinden 2 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, şehidin 2.5 yaşındaki kızı Miray'ın babasına veda ettiği anlarda hiç kimse gözyaşlarını tutamadı.

ASKERLER TABUTUN BAŞINDA NÖBET TUTTU

Ahmet Hamdi Akseki Caminde düzenlenen askeri tören ile uğurlanan şehit Usta’nın tabutu kortej eşliğinde cami avlusuna getirildi. Tören boyunca askerler tabut başında nöbet tuttu. Cenaze töreninde Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

BABADAN OĞLUNA ASKER SELAMI

Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Kortej eşliğinde top arabasının cami avlusundan çıkarılması sırasında şehidin babası Canpolat Usta oğluna asker selamı ile veda etti.

KIZI MİRAY’IN BABASINA VEDASI YÜREK YAKTI

Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın 2,5 yaşında kızı Miray da törene elinde oyuncak bebeği ile yakınlarının kucağında katıldı. Miray’ı görenler gözyaşlarını tutamadı. Düzenlenen törenin ardından Usta'nın naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.