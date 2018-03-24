﻿ Teröristler İşgal Etti, Halk Ayağa Kalktı! O Bölge Türk Askerinden Yardım Bekliyor: Bizi Kurtarın

Teröristler İşgal Etti, Halk Ayağa Kalktı! O Bölge Türk Askerinden Yardım Bekliyor: Bizi Kurtarın

Terör örgütü PKK ve YPG’nin işgali altında olan Tel Rıfat ilçesindeki vatandaşlar Türk askerinden yardım istedi. Tel Rıfat ilçesindeki halk ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kendi topraklarının da kurtarılmasını istedikleri öğrenildi.

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Teröristler İşgal Etti, Halk Ayağa Kalktı! O Bölge Türk Askerinden Yardım Bekliyor: Bizi Kurtarın
Teröristler İşgal Etti, Halk Ayağa Kalktı! O Bölge Türk Askerinden Yardım Bekliyor: Bizi Kurtarın Tarih: 2018-03-24 Saat: 18:05:22
Güncelleme : 2018-03-24 18:05:22

Terör örgütü PKK ve YPG’nin işgali altında olan Tel Rıfat ilçesindeki vatandaşlar Türk askerinden yardım istedi. Tel Rıfat ilçesindeki halk ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kendi topraklarının da kurtarılmasını istedikleri öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezide teröristlerden temizlenmiş ve zafere ulaşılmıştı. Bu zafer sonrasında terör örgütü PKK ve YPG’nin işgali altında olan Tel Rıfat ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve Özgür Suriye Ordusu mensupları kendi yaşadıkları bölgelerinde teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinden yardım bekledi. 

ZEYTİN DALI HAREKATININ GENİŞLETİLMESİ

Özgür Suriye Ordusuna mensup olduğu öğrenilen 400 kişi ve Tel Rıfat bölgesinde yaşayan halk, Zeytin Dalı Harekatının genişletilmesini ve kendi yaşadıkları bölgenin de teröristlerden temizlenmesini istedi. Siccu-Azez yolunu kapatan halkın Türk askerinden kendilerine yardım etmelerini istedikleri ve topraklarını teröristlerden geri almak istediklerini söyledikleri öğrenildi. 

TERÖRİSTLER 250 BİN KİŞİYİ GÖÇE ZORLAMIŞTI

Gösteri için toplanan halkın Türk askerinin çabasıyla olaysız bir şekilde dağıldığı öğrenilirken 2016 senesinde Rusya ve rejim desteğini alan PKK ve YPG’li teröristler Afrin dışına taşarak Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı. Tel Rıfat bölgesinde teröristler tarafından göçe zorlanan vatandaşlar Azez ilçesine sığınmış ve vatandaşların kendi evlerine dönebilmek için Zeytin Dalı Harekatının bitmesini bekledikleri öğrenilmişti.

 

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