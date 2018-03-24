Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu sonrasında merak edilen sorulardan biri olan ‘Nereye operasyon düzenleneceği’ konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ‘Münbiç’i komuta kadrosuyla istişare ediyoruz’ diyerek operasyon sinyallerini verdi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de elde edilen zaferin ardından Münbiç üzerinde istişare ettiklerini belirtti. Sıra Münbiç’te diyen Erdoğan, ‘Münbiç’i komuta kadrosuyla istişare ediyoruz ama Münbiç’e ihtiyaç var mı derseniz, evet var.’ dedi.

‘REİS BİZİ MÜNBİÇ’E GÖTÜR’

AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat gecikmeli başlayan programında gündeme dair kritik açıklamalara yer verdi. Salondaki kalabalıktan ‘Reis bizi Münbiç’e götür’ sloganlarının yükselmesiyle Erdoğan, Münbiç konusunun komuta kadrosuyla istişare edildiğini belirtti. Münbiç için gereken değerlendirmelerin yapıldığını ve bu konunun ayaküstü geçiştirilecek bir konu olmadığını söyleyen Erdoğan, değerlendirmeler son bulduğunda Münbiç’e bir operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

‘2023 HEDEFLERİ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 2 İMTİHANI VERMEK ZORUNDAYIZ’

Önümüzdeki seçimlere de değinen Erdoğan, geleceğe odaklanmak ve 2013 hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki 2 seçimi başarıyla geçmek gerektiğini ve bunun bir imtihan olduğunu söyledi. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İnancımız da İmanımız da var ‘dedi. Türkiye’nin geleceği için Ordu’ya büyük iş düştüğünü söyleyen Erdoğan Ordululara, ‘Sizlerden büyük ve güçlü bir Türkiye için omuz vermenizi istiyorum’ dedi.