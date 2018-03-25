Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlandığı Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde yaklaşık 2 yıl önce YPG ve PKK’lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 110 kişinin Özgür Suriye Ordusuna mensup askerler olduğu öğrenildi.

Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan ve teröristlerden temizlenerek zafere ulaşılan Afrin ilçesine bağlı Ayn Dakna köyünde yaklaşık 2 yıl önce YPG ve PKK’lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek katledilen 110 ÖSO mensubu askerin toplu mezarına ulaşıldı.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ, İŞ MAKİNELERİ KAZI YAPTI

Afrin kentine bağlı olan Ayn Danka köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK ve YPG’nin vahşice kurşuna dizerek öldürdüğü tam 110 ÖSO mensubu askerin toplu mezarlarına ulaşıldı. Ayn Danka köyünde yaşayan vatandaşların yaptığı kurşuna dizilen askerler ihbarı üzerine iş makineler bölgede kazı yaptı. Yapılan kazı sonucunda terör örgütü PKK ve YPG tarafından vahşice katledilen ÖSO mensubu askerlerin toplu mezarları ortaya çıktı.

TSK BÖLGEDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin ilçe merkezine girerek teröristlerin bölgeden temizlemesi sonucunda harekatın başarıyla sonuçlandığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Anvak TSK ve ÖSO birlikleri bölgedeki arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve terör örgütlerine ait sığınak ve barınakların detaylı incelenmesi için bölgede yapılan çalışmalar sürerken teröristlerin bölgeden kaçarken tuzak kurabilme ihtimalleri üzerine çalışmaların büyük bir dikkat ve titizlikle devam ettiği belirildi. Bölgedeki halk, Türkaskeri ve Özgür Suriye ordusu mensubu askerlerin ilçe merkezinde huzur ve güveni sağlamak için her türlü çalışmayı yaptığını belirtirken Zeytin Dalı Harekatı sonucunda teröristlerden kurtulduklarını ve uzun zaman sonra güvene kavuştuklarını aktarıyor.