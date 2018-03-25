Bir bayan kuaförü tarafından dudaklarına silikon yaptıran ve dudaklarını kaybetme gibi büyük bir tehlikeyle karşılaşarak oldukça zor günler yaşayan Merve hemşire sonunda sağlığına kavuştu. Merve hemşirenin dudaklarının son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Adana’da yaklaşık 11 ay önce meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 22 yaşında olan ve Adana Çukurova üniversitesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Merve Keleş, bir arkadaşının aracılığı ile internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan ancak bayan kuaförü olduğu sonradan anlaşılan Soner G.’ye giderek dudaklarına silikon yaptırdı. İnternet üzerinden birçok kişiyi mağdur ettiği sonradan ortaya çıkan Soner G., Azerbaycan’da estetik üzerine eğitim aldığını söyleyerek genç hemşireyi kandırdı. İlk olarak 500 liraya geçici dolgu yaptıran Merve hemşire daha sonra dolgunun bir sadece 1 haftada erimesi üzerine bin liralık miktara silikon dolgu yaptırma kararı aldı. Kliniğinin tadilatta olduğunu bu yüzden silikon işlemini kendi evinde yapacağını söyleyen dolandırıcı Soner G., Merve Keleş’in dudaklarına silikon işlemini uyguladı. Dudaklarına yabancı madde enjekte edilen ve operasyonun hemen ardından dudakları şişerek tehlikeli bir görüntü oluşturan Merve Keleş, soluğu hastanede aldı. Silikon mağduru genç hemşirenin uzun süredir hastanede yapılan tedavisi sonucunda dudaklarının eski sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

DUDAKLARI ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bir bayan kuaförü tarafından dolandırılan ve neredeyse sağlığından olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Merve Keleş’in hastanede gördüğü zorlu ve riskli tedavi süreci sona erdi ve girdiği riskli operasyon sonucunda dudaklarının eski sağlığına ve görünümüne kavuştuğu görüldü. Merve Keleş’in son halini sosyal medyada paylaşan doktoru Gül Fennibilek, genç hemşirenin sağlığının gayet iyi olduğunu ve dudaklarının da sağlığına kavuştuğunu açıkladı.