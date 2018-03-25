Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’i Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizledi. İlçe merkezinde devam eden arama-tarama çalışmaları sırasında yaralı teröristlerin tedavi edildiği, tam teşekküllü bir yeraltı hastanesi bulundu. Bu özel hastaneye 50 tünelden erişim sağlandığı belirtilirken, yeraltı hastanesi içerisinde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Afrin’in teröristlerden temizlenmesinin ardından, halkın güvenle evlerine dönebilmesi için bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik, ilçede arama – tarama faaliyetleri kapsamında binaları tek ter dolaşıyor.

YERALTI HASTANESİ BULUNDU

Mehmetçik, Afrin’in kuzeybatısındaki hastanede yaptığı arama sırasında hastanenin yer altına yapılmış ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölüme ulaştı. Özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerine fark edilmeden tedavi edilmesinin amaçlandığı düşünülüyor.

YAKLAŞIK 50 METRELİK TÜNELLE ERİŞİM SAĞLANIYOR

Teröristler, sığınağa yaklaşık 50 metre uzunluğundaki bir tünelle erişim sağlıyordu. Teröristlerin burada hem ilk müdahalelerinin yapıldığı hem de tedavilerine devam edildiği saptandı.

ABD MENŞELİ İLK YARDIM MALZEMELERİ

Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de ele geçirildi. Terör örgütüne ait sözde üniformalar, serumlar da bulundu. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan onlarca teröristin burada tedavi edildiği tahmin ediliyor.