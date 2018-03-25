﻿ Gölete Uçan Araba 5 Gence Mezar Oldu! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında Olan Gençler Boğularak Can Verdi

Gölete Uçan Araba 5 Gence Mezar Oldu! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında Olan Gençler Boğularak Can Verdi

Denizli'de gölete uçan arabada 5 genç can verdi. Gençlerden en küçüğünün 17, en büyüğünün ise 19 yaşında olduğu öğrenildi.

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Gölete Uçan Araba 5 Gence Mezar Oldu! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında Olan Gençler Boğularak Can Verdi
Gölete Uçan Araba 5 Gence Mezar Oldu! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında Olan Gençler Boğularak Can Verdi Tarih: 2018-03-25 Saat: 15:34:14
Güncelleme : 2018-03-25 15:34:14

Denizli'de gölete uçan arabada 5 genç can verdi. Gençlerden en küçüğünün 17, en büyüğünün ise 19 yaşında olduğu öğrenildi. 

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada, gölete uçan araçta 5 kişi can verdi, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanırken, ölenlerden en küçüğünün 17, en büyüğünün ise 19 yaşında olduğu öğrenildi. 

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, dün gece geç saatlerde meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bayraktar isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan araç, yok kenarında bulunan gölete uçtu. 

SAĞ ÇIKIP DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ
19 yaşındaki Muharrem Çineli kendi imkanları ile araçtan sağ olarak çıkmayı başardı. Hemen durumu jandarma ekiplerine haber veren genç, sağlık ve itfaiye ekiplerini de aradı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.  

ARAÇ YARIM SAAT SONRA SUDAN ÇIKARILABİLDİ
Ekipler, olay yerine geldiklerinde yaptıkları çalışmalarla yarım saat sonra aracı sudan vinçle çıkarabildi. 

5 KİŞİYE MEZAR OLDU
Sudan çıkarılan aracın içerisinde sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) cenazelerine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede gençlerin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. 

 

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