Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda, bir gece ansızın Sincar’a girebiliriz demişti. Daha sonra yaptığı açıklamada Sincar’a operasyonun başladığını söyleyen Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Irak ordusunun iki koldan harekete geçtiği ve hedeflerinde PKK kampları olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda, Sincar’a operasyon başladı ifadelerinin ardından Irak ordusunun Sincar’a ulaştığı öğrenildi. Sincar’a giriş yapan Irak ordusunu Sincar ilçe yetkililerinin beklediği öğrenildi. PKK kamplarını hedef alan Irak ordusunun harekete geçmesi üzerine terör örgütü PKK’nın kenti boşalttığı belirtildi.

İKİ KOLDAN SİNCAR’A GİRİYORLAR

Alınan bilgilere göre, Irak ordusu Musul’la beraber iki koldan Sincar’a ilerlemelerine devam ediyor. Ordunun harekete geçmesi sonucunda Sincar Sunune ilçesindeki PKK’lı teröristlerin bölgeyi terk etmeye başladıkları öğrenildi.

PKK’LI TERÖRİSTLER İLÇE MERKEZİNE Mİ ÇEKİLDİ?

Irak ordusunun harekete geçmesi ve Sincar’a doğru ilerlemesini devam ettirmesi üzerine Suriye ve Irak sınırında bulunan PKK’lı teröristlerin Sincar ilçe merkezine çekildikleri öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR GECE ANSIZIN DEMİŞTİ

Geride bıraktığımız günlerde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşmalarında harekatın başarıyla sonuçlandığını ve bölgede temizliklerin devam ettiğini belirtmişti. Bunun ardından Irak merkezi yönetimine yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, ‘Bu teröristleri halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar’a gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize de burada gerekli kolaylığı sağlayacaksınız.’ demişti.