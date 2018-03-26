Son zamanlarının en büyük çıkışını yaşayan ve hızlı bir artışla zirveye yerleşen çeyrek altın yeni haftanın ilk saatlerinde de zirveyi bırakmıyor. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi günü altın fiyatları ve detayları…

26 Mart 2018 Pazartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde yükselişe geçen ve hızlı bir çıkışla büyük bir rekor yaşayan çeyrek altın ve gram altında yükselme devam ediyor. Özellikle çeyrek altında yeni haftanın ilk saatlerinde durum yine değişmedi ve çeyrek altın zirveyi bırakmadı. Gram altında ise hafif düşüşler yaşandığı ve sakin bir ilerleyiş gözlemlendi. Peki, son zamanlarının en büyük çıkışını yaşayan altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın zirvede kaç liradan ilerledi? Gram altın ne kadar oldu? İşte 26 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK ALTIN 280 LİRAYLA ZİRVEDE

26 Mart 2018 Pazartesi gününün ilk saatlerinde çeyrek altın zirvedeki koltuğunu boş bırakmadı ve 280,99 liradan alıcısını bulmaya başladı. Gram altın yeni haftanın ilk saatlerinde hafif sakinleme yaşarken günü 172,32 liradan açtı. Tam altın 1.120 lirayla alıcısını bulmaya başladı. Yarım altın 561,99 liradan güne başlarken altının ons fiyatı ise 1.346 lirayla yeni haftaya düşüş yaşayarak başladı. Cumhuriyet altını 1.149 liradan işlem görmeye başladı. Beşli altın 5.585 lira ve 22 ayar bilezik 156,74 lirayla yeni haftaya başlangıç yaptı.