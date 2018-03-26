FETÖ firarisi işadamı, polisten kaçmaya çalışırken, kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna aracı ile önce çarptı, ardından sürükledi. FETÖ firarisinin başka bir araca sıkıştırdığı polis memuru ağır yaralandı.

Polisten kaçmaya çalışan FETÖ firarisi iş adamı, bir polis memuruna aracı ile çarpıp sürükledi. Daha sonra da polis memurunu başka bir araca sıkıştıran FETÖ firarisi, polisi ağır yaraladı. Yaralı polisi orada bırakarak kaçan iş adamı, Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, önceki gün yakalandı. Polis memurunun FETÖ firarisini yakalamaya çalışırken ölümle burun buruna geldiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YETİŞTİLER

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekipleri, hakkında FETÖ’den yakalama ve tutuklama kararı bulunan iş adamı İsmail Ç'nin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri iş yerine İsmail Ç.’yi yakalamaya gitti. Tam iş yerinden ayrılmaya hazırlanan İsmail Ç.’ye polisler aracına binerken yetişti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan iş adamı aracını çalıştırıp kaçmaya çalıştı.

POLİS MEMURUNU AĞIR YARALADI

Polis memurlarından biri bu sırada aracın kapısını açmaya çalıştı. Ancak firari iş adamı, aracı ile polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın kaputunun üstüne düşen polis memuruna acımayan İsmail Ç., aracı sürmeye devam etti. Başka bir polis memuru ise bu sırada havaya ateş açtı. Yaklaşık 50 metre kaputun üstündeki polis memuru ile yola devam eden İsmail Ç., başka bir araca çarptı. İki araç arasında sıkışan polis memuru ağır yaralanırken, iş adamı ise aracı ile kaçtı. Polis memurunun kaburgaları ve kolu kırılırken, arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

EDİRNE’DE YAKALANDI

FETÖ firarisi iş adamı ise önceki gün Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.